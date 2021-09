El punk también tiene glitter, cuando la música es parte de la transición

Giovi Novello es músico y desde la infancia toca la guitarra. Ya con 12 años formó su primera banda, Censorshit de punk rock que durante una década y media pudo acompañarla, en aquel entonces en un cuerpo y ser que no se sentían propio. Fue en plena pandemia que su revolución, no solamente artística, lo invadió y allí comenzó su transición para autopercibirse como varón trans. Hoy con Vomitan Glitter, banda que conformó junto a Julia Pagnutti y Mely Dville, llevan el punk rock a escenarios donde las mujeres y las disidencias no tenían un espacio.

“Tocar punk era como el género que nos representaba y podía acompañar todos los mensajes que teníamos para transmitir no sólo en lo musical, sino también en lo político y así ir ocupando espacios que históricamente han sido negados a mujeres y disidencias”, aseguró Giovi a FM Baxada, al contar cómo fue conformar una nueva banda ya como varón trans, luego de decidir, en plena pandemia, comenzar con su tratamiento hormonal y encontrar en esa transición cómo continuar con la música, que también debería reflejar su nueva voz.

“Yo no concibo mi vida sin música”, dijo el artista santafesino quien remarcó el acompañamiento de sus compañeras que supieron, sin darse cuenta, ir militando dentro del colectivo LGTBQ+ y siendo parte de la contención. “En mi caso, siendo un adulto, con la transición lo más difícil siempre está en los social, porque es mostrarte en la vida como sos, es como empezar todo de nuevo”, aseguró Giovi remarcando que hoy ocupar un escenario como varón trans, en el género punk “es necesario para tener referentes”. En este sentido, también reclamó un acompañamiento “más integral” desde el Estado, porque si bien en Argentina rige la Ley de Identidad de Género, no muchas veces se implementa. “Está hace nueve años la ley y hay cosas que siguen pasando, porque vas a buscar laburo y no te dan, vas a la salud pública y no está, querés alquilar y nadie quiere”, sentenció.

Giovi, contó también cómo eligieron el nombre de la banda: “Mientras pensábamos cómo llamarla, nos dimos cuenta que todas las bandas de punk rock tienen nombres asquerosos, entonces pensamos en cómo combinar todo el travestaje y la mariconeada con algo que sea punk. Ahí se nos ocurrió el glitter de las marchas y dijimos, le ponemos Vomitan Glitter, y bueno… somos unas maricas, pero punk”, cerró el artista.

Vomitan Glitter es una nueva banda de punk rock de Santa Fe, que a las 21 de este sábado se presentan junto a Las Vin Up, en Tribus Club de Arte.