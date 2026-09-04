El ex delantero Luis Miguel "El Pulga" Rodríguez tendrá su partido despedida en Atlético Tucumán el 26 de septiembre en el Estadio Monumental José Fierro. En diálogo con el equipo de Pasión Nacional, habló sobre su decisión de dejar el fútbol y lo que espera para ese último duelo deportivo.

"El Pulga" Rodríguez: "Estoy tranquilo porque me parecía ya el momento de anunciar mi retiro"

"A 7 meses del retiro , disfruto de otras cosas que antes no podía. Estoy tranquilo porque me parecía ya el momento de anunciar mi retiro. Hoy disfruto del cariño de la gente", dijo.

Sobre su sueño pendiente de jugar en Boca Juniors, el entrevistado dijo: "No se dio, yo estaba muy interesado, pero seguí mi camino lo mejor que pude. Si no fue, fue por algo".