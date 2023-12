"El pueblo trabajador no está dispuesto a que lo pisoteen"

El periodista, escritor y abogado especializado en Derechos Humanos habló con el equipo de En qué juego estamos sobre las representaciones gremiales, el panorama actual de la política y las nuevas medidas establecidas por el gobierno entrante.

DESCARGAR

"Hasta el momento no tenemos ningún indicio de alguna medida que este gobierno esté, por lo menos, en el cajón. No tenemos ninguna señal. En los juicios de lesa humanidad que continúan su actividad en estas tres semanas del actual gobierno, los juicios han seguido, ha habido asistencias, ha habido condenas, ha habido una cantidad de actividad interesante que ha marcado este año. Todo este año ha sido de muchísima actividad pese a que los medios hegemónicos no le dan cinco de bolilla pero hay juicios actualmente en una cuantas provincias. Tenemos juicios por delitos de lesa humanidad lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, algunos días hemos tenido cinco audiencias distintas en diferentes juicios en todo el país asique por ese lado, la cuestión sigue firme. Eso no quita que seamos ingenuos y que no estemos pensando en lo que deben estar pensando ellos y yo creo que si, que Villaruel seguramente esta preparando alguna batería de medidas para meterse a fondo contra los juicios de lesa porque ella forma parte de todo el grupo de abogadas y abogados que durante años y años decidió, ella desde lo ideológico y lo formativo, defender a los asesinos y los genocidas", sostuvo Llontos.