Perú: “Esto habla del carácter cuasi dictatorial del gobierno de Boluarte"

El profesor de Historia e integrante de la agrupación Patria Grande, Mauro Perrone, analizó la situación política y social en Perú, en medio de masivas movilizaciones y represión policial que ya dejó más de 50 muertos y cientos de manifestantes detenidos.

“Esta situación pone de manifiesto el carácter cuasi dictatorial del gobierno de Dina Boluarte que era en su momento la sucesora de Pedro Castillo y que apoyada en las fuerzas armadas y en grandes grupos empresarios lleva sin ningún tipo de miramientos estas acciones en contra de las protestas pacíficas de organizaciones sociales y del pueblo peruano en general que piden su renuncia”, explicó.

“Estas marchas están reclamando el adelantamiento de las elecciones. Y el estado de situación tiene que ver con una inestabilidad política y gubernamental y un pueblo que está reclamando una serie de elementos que ya venían de antes, no son propios de esta coyuntura”, agregó.

Perrone reconoció que no se observa un acompañamiento contundente de la región al conflicto. “No está el acompañamiento que uno esperaría. Sería muy importante que la Celac se expresara en relación a lo que está sucediendo en Perú, que es muy grave. Esto es una escalada de represión que no tiene miramientos y lo más difícil de comprender es la consecuencia que puede traer y es verdad que no se observa un gran acompañamiento regional al pueblo peruano”, sostuvo.

Desde que Dina Boluarte juró a la presidencia del país, miles de peruanos han salido a las calles para exigir su renuncia y la salida de todos los representantes políticos del Congreso. La represión por parte de agentes de la Policía y la violencia ejercida por algunos de los manifestantes han dejado más de 50 muertos. Mientras se profundiza el reclamo popular por un adelanto de las elecciones, el Gobierno se niega a dimitir y el Parlamento no muestra compromisos claros para resolver la extrema situación.