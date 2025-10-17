“El público va a estar agradecido de una fiesta popular vinculada a la danza que será federal”

El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional contó con la participación del director, coreógrafo y maestro Ricky Pashkus, y del músico chaqueño Maxi Pachecoy, que anticipó sus próximas presentaciones.

Además, como siempre, la agenda federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

Pashkus, Personalidad Destacada de la Cultura Argentina, nombrado por el Senado de la Ciudad de Buenos Aires, dio detalles del proyecto “Máquina Argentina de Danzas” que impulsa junto a la Secretaría de Cultura.

“En Argentina existen compañías de baile maravillosas, vamos a crear obras con coreógrafos y coreógrafas de todo el país”. “El público va a estar agradecido de una fiesta popular que está vinculada a la danza y será federal”. “Parte de lo que queremos es gestar una autopercepción de los artistas sobre todo del interior”. “Hay opciones y la ilusión está más cerca de lo que uno cree, el acercarse a ellos es facilitarlo”.

Reconoció que le genera “mucha ilusión” este proyecto que prevé realizar “giras por todo el país”.

Las audiciones ya comenzaron y abarcan Posadas, Córdoba, Tucumán, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Salta y Ushuaia.

En esos lugares se hará una pre selección, y los preseleccionados viajarán a Buenos Aires donde se hará la audición final.

En el mes de febrero 2026, habrá una audición también en Capital Federal, y Buenos Aires, para la gente del AMBA.

“Máquina Argentina de Danzas” contendrá 14 integrantes para desarrollar obras inéditas, con la participación de los coreógrafos y coreógrafas más grandes de nuestro país.

Integrará músicas y danzas diversas como el folklore, el tango y el malambo, hasta el hip hop, el rap y la música popular urbana y por supuesto, el jazz y la hermosa música del Teatro Musical.