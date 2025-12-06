"El público se engancha porque la gastronomía y la cocina es un lenguaje entendible"

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del periodista, escritor y crítico enogastronómico, gastrónomo, estudioso de historia y antropología culinaria.

Pietro Sorba celebró volver a Radio Nacional al recordar su experiencia en ella hace algunos años en varios programas de la emisora.

“Es un placer tomar contacto con la audiencia de una radio que adoro, donde trabajé, un lugar donde me siento cómodo. Fue una linda experiencia, haber tenido la posibilidad de transitar en una radio que es extremadamente prestigiosa, yo hablo siempre bien de Radio Nacional”.

Pietro nació en la ciudad de Génova, Italia, donde atravesó sus primeros 30 años de vida hasta que se radicó en la Argentina en 1992.

En la charla con “Macu” recorrió su infancia e identificó que Génova “es una parte fundacional de mi vida”.

“Mi familia es trabajadora, no había lujos pero la pasamos bien, tuvimos una vida serena, tuve la suerte de nacer y vivir una primera vida que te forma mucho, 30 años, en Génova”. “Arranqué a trabajar a los 14 años, en el ámbito gastronómico profesional porque se ganaba muy bien. Trabajaba y estudiaba porque me gustar solventar mis gastos y así se fue dando, me fui formando, y así puedo decir que llevo 46 años trabajando en esto”.

A lo largo de la entrevista, reconstruyó su llegada a la Argentina, “la primera vez en 1988” y su primer trabajo en el país, en el Aeropuerto de Ezeiza, “una actividad que me permitiera hacer algo”.

Recordó su primer contacto con la escritora y editora Ana Torrejón, entre 1993/94; su paso por el diario Clarín entre 1996/97 donde “me dieron la responsabilidad de escribir una página `Comer afuera´, que salía todos los viernes. Empezó como un recorte, fue aumentando y tenía muchos lectores”.

“Esa página fue muy importante para mi formación y para la construcción de la gastronomía del país”.

Consultado sobre los parámetros que toma en cuenta para evaluar un restaurante, Pietro consideró que “lo primero es la comida, bien resuelta, con un menú coherente, eso es el 60% / 70%”.

Por otro lado, analizó el proceso de auge de la gastronomía en la Argentina e identificó una etapa fundamental allá por el año 2000 cuando “se transforma en un contenido interesante para los medios de comunicación; evolucionan las plataformas, empiezan a aparecer canales temáticos que transmiten las 24 horas contenido gastronómico”.

A partir de ello, “el público se engancha de una manera impresionante porque la gastronomía y la cocina es un lenguaje entendible, que todo el mundo cree entender o entiende. Ahí empieza a crecer la gastronomía y la figura de los cocineros, esa exposición mediática le permite a los cocineros ganar espacio”.

“Dentro de ese proceso de crecimiento de la gastronomía argentina creo que el disparador grande fue el canal de tv elgourmet.com". “Fue una explosión, la gente se enganchó, estaba bien hecho, con calidad, y logramos un mix, una composición de protagonistas muy interesantes, gente muy conocida y capacitada y gente joven”.

Pietro Sorba destacó “dos figuras que son claves en la construcción de la gastronomía argentina: Doña Petrona y el Gato Dumas”.