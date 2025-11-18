El psiquiatra Guillermo Dorado habló de adicciones y consumo de drogas

El médico psiquiatra especialista en adicciones Guillermo Dorado visitó el estudio de Nacional AM 870, en donde compartió una charla junto al equipo de Hugo Macchiavelli en donde trató el tema de las adicciones y el consumo de drogas.

"Hoy se observa que las adicciones forman parte de un grupo de otro tipo de problemas, que todas cursan el espercto obsesivo-compulsivo. Hoy la sociedad empuja a las manías y las drogas son generadoras de manías por naturaleza", explicó.

Dorado dijo que toda adicción es una "práctica con consecuencias" y entonces habrá "un impacto". "Hoy hay propagandas en partidos de fútbol que estimulan a las apuestas. Esto es empujar al funcionamiento maníaco", agregó.

El especialista advirtió que suele haber tres razones que llevan a una persona al consumo de alguna distancia: "Buscar la satisfacción o el efecto recompensa; buscar sentirse diferente o buscar aliviar un displacer.