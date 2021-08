El PSG va por más fichajes

Si con la llegada de Messi el mercado de fichajes del PSG parecía terminado, Al-Khelaïfi no opina lo mismo. El jeque avisó hace una semana que la llegada del argentino podría no ser la última en París y así lo confirman las versiones periodisticas, asegurando que los parisinos siguen de cerca la situación de Pogba y Camavinga.

Respecto al centrocampista del Manchester United, el PSG no tiene prisa y podría llegar libre en 2022. Todo indica a que Pogba no renovará con los Red Devils y, aunque podría aterrizar en la capital francesa este mismo verano, Leonardo tiene que vender primero a varios jugadores para hacer viable la operación. No obstante, lo más factible es que el internacional francés llegue la próxima temporada a coste cero.

Respecto a Camavinga, la situación es bien distinta a la de Pogba. Ya que el mediocentro acaba contrato en 2022 y no quiere renovar como jugador del United, en cambio con el jugador del Rennes este proximo rival del PSG podría dejarle salir por una cifra que rondaría los 30 millones de €. Una cantidad que dista mucho de los 100 que estaba pidiendo el conjunto bretón hace un año por una de las mayores promesas del fútbol francés Camavinga tiene claro que no va a renovar con el Rennes y está esperando una llamada del PSG, aunque el jugador no descarta tampoco, como Pogba, salir gratis en 2022.

El Rennes, por su parte, ya tiene claro que, salvo sorpresa, no podrá renovar al jugador para pedir un precio superior en las negociaciones. Por eso no es `posible descartar que Pogba o Camavinga recalen antes del 1 de septiembre en París, por lo que Al-Khelaïfi podría tener un último as bajo la manga.