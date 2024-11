"El proyecto Ficha Limpia es fundamental para que los corruptos no se puedan seguir escudando en sus fueros"

El diputado nacional del PRO se refirió al proyecto de Ley Ficha Limpia que se tratará en Diputados y que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.

"Vamos a tratar de ver si conseguimos el quórum y aprobar media sanción de Ficha Limpia, para que los corruptos no puedan seguir escudándose en sus fueros parlamentarios; la reiterancia para que se acabe la puerta giratoria, y el voto de los argentinos en el exterior que consagre por ley un derecho básico que es el de votar por correo", explicó.

Iglesias además habló de la detención del ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, quien fue acusado y condenado a 8 años de prisión por corrupción, y opinó si esto podría presionar a la bancada de Unión por la Patria para acompañar Ficha Limpia: "No, porque yo creo que son incorregibles. Estoy de acuerdo con Borges. No les ha importado defender a Cristina, o acusar a la oposición por el atentado de los copitos. No les ha importado nunca nada".