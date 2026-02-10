La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich adelantó que "el proyecto de ley de Modernización Laboral está cerrado virtualmente igual a como fue concebido" y dijo que esa iniciativa "tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias".

Bullrich sostuvo que el proyecto que comenzará a debatirse el miércoles próximo en el Senado "está consensuado casi en un 100% y es muy bueno" y manifestó que por ese motivo "estimo que se votará en forma positiva".

La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza explicó que "en el diálogo con los gobernadores no hubo objeciones si no que lo que se hizo fue una construcción colectiva para modificar alrededor de 30 artículos para lograr una mejor redacción".

"No creo que tenga modificaciones importantes antes de llegar al recinto si no sólo mejoras en la redacción y otros detalles", añadió.

La senadora libertaria sostuvo que "los senadores se comprometieron a votar el proyecto en general y en particular cada artículo" y remarcó que "el oficialismo tiene un caudal de votos importante por lo que creo que la ley va a tener el apoyo del Senado".

"Estoy convencido de que la Ley de Modernización Laboral va a salir casi en un 100% cómo fue concebida por el Poder Ejecutivo y eso va a ser muy bueno para el crecimiento económico", recalcó por último Patrica Bullrich.