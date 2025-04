"El próximo DT de Boca tiene que conocer la historia de su juego"

El ex jugador y delantero de Boca Juniors y de la Selección Hugo Perotti opinó sobre la salida de Fernando Gago como director técnico del club y compartió su parecer acerca de qué tiene que tener el nuevo DT.

"El tema viene de hace mucho tiempo, no hay que caerle solamente a Gago. Hace 4 ó 5 años que el club no toma buenas decisiones. Las contrataciones que se han hecho, se ha dejado un vacío futbolistico", dijo.

Perotti, quien jugó en Boca desde las inferiores hasta llegar a la primera, habló de la estrategia de Gago en el último partido: "Boca no está acostumbrado a jugar con una línea de cinco. Me sorprendió también lo del doble 9. Gago venía con una historia de los punteros, y no sé que pasó. Si no quiso, o no pudo".