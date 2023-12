"El protocolo ataca las consecuencias y no la causa de las protestas"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó "un protocolo para el mantenimiento del orden público" con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, habló en Aire Nacional sobre los anuncios de la ministra Bullrich y dijo “nosotros no lo aceptamos ahora como tampoco lo aceptamos anteriormente cuando en otro gobierno cumplía la misma función y es inconstitucional, no existe que mediante una resolución ministerial afecte un derecho que está consagrado por la Constitución Nacional mediante el artículo 14 bis” y agregó “el derecho de huelga y movilización se encuentran amparado en todos los tratado de Derechos Humanos y sabemos que se intenta atacar las consecuencias y no las causas de las protestas”.

Además, el representante de ATE Nacional anticipó “desde ATE solicitamos la reapertura de las negociaciones paritarias en la administración pública nacional, en provincias y en todos los municipios”.

