Así lo aseguró el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Radio Nacional al ser consultado sobre la situación del sector y a propósito del discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural.

“El productor hoy tiene un norte más claro y un escenario transparente”, consideró el dirigente rural, para quien “entrar a un país lógico, donde haya previsibilidad, reglas claras, y donde invertir, producir y hacer soberanía no es una cuestión menor”.

Por otra parte, manifestó su confianza en que “la evolución del resto de las economías empiece a aportar a la recaudación del Estado” y aclaró que no le gustaría que “algún otro sector sea sometido como el campo, sería inviable que se desarrollen”.

“Sería lógico que cada uno tenga la posibilidad de desarrollarse teniendo las mejores oportunidades o incentivos por parte del Estado”, afirmó y agregó que “esto va a torcer la tendencia a la baja de la curva del PBI que veníamos teniendo en las últimas décadas”.

“Este es el camino de la Argentina, lo que tenemos que hacer está claro, ese es el camino que va a darle mayor desarrollo y solidez”, completó.