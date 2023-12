Eduardo Belliboni se quejó del ‘protocolo anti- piquetes’,promovido por el Gobierno nacional de cara a la movilización que llevarán a cabo el próximo miércoles 20 de diciembre y manifestó que “está más claro que nunca que el ajuste cierra con represión”.

"El proceso inflacionario se está comiendo todos los ingresos, incluso los programas del Potenciar Trabajo y en un tiempo más van a desaparecer como los salarios y las jubilaciones", remarcó el referente de la Unidad Piquetera

"Hace más de un mes que no llega la comida a los comedores populares. Me pregunto si la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello es una jueza o una funcionaria, no pueden amenazar a una persona que tenga un programa social", explicó.