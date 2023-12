"El problema es la deuda en dólares del Banco Central, hoy debe y no tiene"

El economista Nicolás Aroma explicó en Aire Nacional las medidas anunciadas por el ministro de economía Luis Caputo entre ellas, respecto a la situación del Banco Central con el dinero de las reservas.

Al respecto, Aroma destacó sobre la deuda de importaciones “de todo el saldo que se debe por las importaciones de deuda privada hay mucho de intra empresa y debe hacerse una auditoria rápido donde esa deuda puede estar muy inflada que se va a prestar a una corrupción, incluso se puede hacer un canje de pesos y recibir dólares en otro momento” y agregó “el Banco Central hoy debe pagar la deuda comercial con importaciones de dólares que se han prometido y no están, las reservas del Banco Central hoy están muy flacas”

Además, el economista destacó el posible accionar del ministro Luis Caputo “el ministro y compañía parece toman la variante deuda para resolver estos problemas y parece que no consiguieron los dólares para levantar el cepo y ahora van a echar mano que en general no terminan bien y hoy el gran problema es esa deuda de una gran cantidad de dólares que el Banco Central hoy debe y no tiene porque hoy no podés seguir importando y produciendo”.

