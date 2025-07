El PRO Bonaerense habilita alianza con LLA de cara a las legislativas

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, brindó detalles exclusivos sobre la reciente reunión del PRO provincial, donde se ratificó la decisión de conformar una alianza con La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas. El jefe comunal destacó el consenso alcanzado y la delegación de facultades para sellar el acuerdo.

El Consejo Directivo y la Asamblea del PRO de la provincia de Buenos Aires llevaron a cabo una reunión clave, que, según describió el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, fue "breve, pero contundente". El encuentro, que combinó la presencialidad con la participación vía Zoom, formalizó discusiones previas con un objetivo claro: "Plasmarlas en el elemento legal que es la autorización a determinadas personas para que se sienten a plasmar en papeles los acuerdos de Alianza con varios partidos, entre ellos La Libertad Avanza", explicó Matzkin en el programa Viva la Pepa.

Para llevar adelante las negociaciones y sellar el acuerdo, se designó a un grupo de siete referentes, entre los que se encuentra el presidente del partido, Cristian Ritondo. Matzkin enfatizó la importancia de esta delegación de autoridad: "Obviamente, dentro de esas siete personas, el presidente del partido es el que más autoridad tiene para plantear sus ideas porque por algo si en algún momento lo elegimos presidente".

El jefe comunal subrayó la necesidad estratégica de esta confluencia de fuerzas: "En realidad, por algo ganó la elección nacional, por algo hicieron una mejor elección en la provincia de Buenos Aires, cosas que nosotros no vamos a desconocer nunca. Entendemos nuestro poderío territorial, pero tenemos que juntar fuerzas, y dentro de su justa fuerza, La Libertad Avanza es fundamental". Matzkin fue claro al señalar que la clave es la unidad: "Es mejor la unión que la desunión y llegar al mejor convencimiento".

Respecto a la estrategia electoral y el respeto por los territorios, el intendente de Zárate reflexionó: "Perdimos en Nación, no nos fue bien en Provincia, y perdimos en Provincia, pero sí ganamos en municipios. Así como respetamos en los territorios donde no ganamos, nosotros hacemos fuerza y pedimos el respeto de quienes ganamos en los municipios". Para Matzkin, la prioridad debe ser la voluntad de acuerdo, más allá de discusiones nominales o de colores: "Si lo que queremos es en serio cambiar la provincia de Buenos Aires, tenemos que unirnos los que creemos que tenemos que cambiar".

Con la fecha límite del 7 de julio para la formalización de las alianzas, los tiempos son acotados. Matzkin expresó su deseo: "Ojalá que en esta Alianza podamos estar la mayor cantidad de partidos que creemos que la provincia de Buenos Aires tiene que tener un destino distinto".

Consultado sobre la posible candidatura de Diego Santilli, el intendente de Zárate no ocultó su preferencia personal: "Es un nombre que no se puede negar que sería para mí que soy una persona del PRO, para mí que me tocó hacer campaña junto a Diego Santilli, sería para nosotros muy bueno. Después es una decisión personal y es una decisión estratégica". Matzkin consideró que la presencia de nombres relevantes en la legislatura bonaerense podría "echar luz" sobre un ámbito a veces opaco.

Finalmente, sobre los trascendidos acerca de un predominio del color violeta de La Libertad Avanza o una división de porcentajes (75/25), Matzkin aclaró que estos detalles no se discutieron formalmente en la reunión, aunque reconoció que "ya estamos llegando a un entendimiento que va más o menos por ahí". Insistió en que, para ser exitosos, "hay que respetar a los candidatos que más respaldo popular tienen".