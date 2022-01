El privilegio de ser un número 1

Por Daniel Corujo

Finalmente Novak Djokovic, el número uno del ranking mundial y ganador de 20 Grand Slams, fue habilitado para jugar el Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado contra el COVID.

Esto sucede tras aprobarse para él una exención médica que se concedió, desde el gobierno de Victoria (dónde está situada la ciudad de Melbourne, sede del campeonato) a pesar de no estar vacunado.

Asi Djokovic jugará el Open de Australia sin vacunar como si se le exigió al resto de los jugadores.

Solo se lo permiten a él. A nadie más.

Algunos lo han clasificado de "vergüenza histórica" otros hablan de "descaro" de parte de la organización.

Lo que si es seguro que el serbio cuenta con un privilegio.

Si no quiere vacunarse, es su determinación y que no lo haga, pero las reglas para todos.

En este caso, como siempre, hay un excepción a la regla.

La temporada 2022 empieza con el pie izquierdo...