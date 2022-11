Hugo Gonzalez, periodista deportivo de Nacional Catamarca comentó al respecto del primer partido de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

“Estuvieron bien anulados los goles. Podemos seguir compitiendo. Lo cierto es que tenemos siempre una sola bala para desperdiciar, ya la desperdiciamos de entrada, no es lo ideal y con el rival a priori más débil. Pero nos quedan dos partidos más con México el sábado y con México el miércoles. Tiene que ganar los dos Argentina y tiene con qué. El primer partido te da posibilidad de mejorar. No podemos pretender sentirnos los campeones sin ganar los partidos. Ya no tenemos margen de error".