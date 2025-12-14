Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En este nuevo episodio de Historias que corren, nos visitó Stella Maris del Papa, la primera mujer que corrió una maratón en la Argentina, autora del libro “Maratonista de Alma”.

A poco de cumplir 74 años, nos cuenta que lleva “88 maratones corridas y 48 años corriendo”.

Sus inicios en el atletismo se remontan al “año `77 con mi mamá”, dando vueltas al Rosedal de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

“La maratón tiene ese encanto, que una vez que hiciste la primera, decís voy por la segunda. Aunque sea un maratón en la vida, cada uno tiene que tener”

Stella Maris del Papa recordó la emoción que le generó enterarse que fue “la primera mujer que corrió un maratón en la Argentina”.

“No pensé nunca que hoy iba a seguir corriendo”, admite, “siempre fui muy de andar, caminar y correr”. “Soy una agradecida porque no tuve muchas lesiones. El deporte fue primordial para mí, para curarme, para sanar, sufrimos mucho, tuvimos una niñez muy dura, pero eso es lo que hace el deporte, te cura”.

“El primer maratón es como el primer buen amor, que nunca se olvida”, sentenció.

También, nos compartió su próximo desafío: “Mi objetivo es llegar a la maratón 90, quiero hacerla en la Ciudad de Buenos Aires, si Dios me lo permite” en 2026.

“Correr me ha dado salud, alegría. Es un estilo de vida. Es una adicción buena”, concluyó.

Historias que corren conversó, a su vez, con la Licenciada Ornella Trotta, Especialista en psicología aplicada al deporte y a la actividad física, quien nos brindó algunas estrategias interesantes a tener en cuenta

“Me gusta preguntar por qué corres, porque las respuestas pueden ser múltiples pero siempre esa pregunta inicial se orienta a ir marcando las líneas de trabajo”. “Nosotros pensamos en el bienestar integral del deportista y, a consecuencia, el rendimiento termina por mejorar. Una persona que está bien en varios aspectos va a estar menos propensa a lesiones”.

Destacó “la importancia de que la persona que practica el deporte pueda aprender a conocerse y prepararse mentalmente para los altibajos”.

De cara a la Carrera San Silvestre Paranoica, prevista para el 31 de diciembre a las 8 AM en la ciudad de Buenos Aires, conversamos con Rodolfo Giordano, Director de SportsFacilities.

“Esto nace en el 2010, buscamos poder combinar el arte con el running o la música con el running. Yo soy amante de esas tres actividades”.

“Recorremos lo más importante del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires”, precisó Giordano quien nos adelantó algunas sorpresas previstas para esta 15º edición.