El primer día del Travel Sale 2025 motorizó con fuerza el turismo nacional

El 67% de las ventas en el primer día de vigencia del Travel Sale 2025 estuvieron vinculadas a la adquisición de paquetes turísticos en distintos destinos del interior argentino.

Además, durante las primeras horas del evento creado por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), la plataforma recibió más de 52.000 visitantes, con más de 5.100 productos cargados por 148 agencias de turismo, que reportaron un incremento de hasta el 50% en el tráfico de sus propios sitios web respecto de una semana habitual.

En redes, la campaña digital de Google y Meta alcanzó más de 1 millón de impresiones en este primer día.

Las promociones, que incluyen descuentos de hasta el 60% y 12 cuotas sin interés y que seguirán hasta el domingo 31 de agosto, se pueden consultar en https://www.travelsale.com.ar/.

El presidente de la Faevyt, Andrés Deyá, señaló que "estamos felices de ver el impacto y crecimiento que, edición tras edición, tiene la única acción de este estilo destinada específicamente al turismo".

En base a las búsquedas en la web y la información compartida por las agencias participantes, durante las primeras horas de la acción los destinos con mayor interés fueron Bariloche, Puerto Iguazú, Neuquén, El Calafate, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

En cuanto a los destinos internacionales, lo más elegidos por el momento fueron el Caribe (Cancún, Punta Cana, Bayahibe, Aruba y Cuba), Brasil (Río de Janeiro y Buzios) y Estados Unidos (Miami).