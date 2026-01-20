El primer argentino que visitó todos los países del mundo: "El objetivo era aprender"

Un argentino cerró el 2025 de una manera única al recibir el Año Nuevo en la Antártida, el séptimo y último continente que le faltaba conocer. La experiencia marcó el cierre de un recorrido personal por todos los países del mundo y por cada uno de los continentes, con una travesía que partió desde Ushuaia y demandó varios días de navegación.

Nicolás Pasquali, quien se presenta como el primer argentino en visitar todos los países del mundo, dialogó con el equipo de Ramos generales y compartió detalles de su viaje por la vuelta al mundo, cómo organizó sus rutas y algunas de sus experiencias, atravesando contextos culturales, climáticos y geográficos muy diversos.

"Empecé a viajar a los 24 años y la pasé genial. Fueron muchos años, ahora tengo 33", expresó.

En ese marco, contó que empezó su viaje recorriendo por los países de África y que muchos sitios visitó incluso más de 30 veces. Entre algunos de sus episodios más llamativos, contó que estuvo secuestrado y atrapado en una isla.