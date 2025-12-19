El Presupuesto 2026 logró dictamen en el Senado y se tratará la próxima semana en el recinto

En el último día de una intensa semana en el Congreso, el oficialismo en el Senado consiguió el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026, aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados, y lo llevará al recinto el próximo 26.

El senador nacional por LLA, Agustín Monteverde, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "en el bloque estamos contentos con el dictamen. Creo que dimos avances significativos. Sería el primer presupuesto del Gobierno Nacional".

Monteverde, además, aseguró que "el oficialismo defenderá siempre el déficit cero. Eso es innegociable para nosotros".

El despacho de mayoría (con 11 firmas sobre 17) replica la media sanción de la Cámara de Diputados, donde quedó excluído el Capítulo XI que preveía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.