El presidente vetó la reforma jubilatoria y confirmó otro bono de 70.000 pesos

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el decreto de Javier Milei que veta de manera total la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso hace unas semanas. “Obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el N° 27.756″, señala el decreto presidencial. Además de esta publicación, también se dispuso el pago de un nuevo bono de $ 70.000 para los titulares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con los haberes más bajos.

El Gobierno cuestiona en el escrito que “el proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

“El propio reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que ‘todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento. De no ser así, no se discutirá en las sesiones hasta tanto la omisión no sea subsanada’”, advirtió.