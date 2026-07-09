El Presidente ultimó con su Gabinete los detalles para avanzar con la reforma del Banco Central

Javier Milei encabezó una reunión en Casa Rosada junto a todos sus ministros, luego de participar del Tedeum por el Día de la Independencia.

Antes del encuentro en la Casa de Gobierno, y luego de saludar desde el balcón a los transeúntes que se acercaron, recibió un saludo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le manifestó que Argentina "es un socio indispensable".

Durante la reunión de Gabinete, el jefe de Estado brindó detalles sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que se encuentra en elaboración por parte del Poder Ejecutivo.

El mandatario informó que el Gobierno trabaja en la finalización del texto del anteproyecto, cuyo anuncio oficial se prevé para las próximas semanas. Una vez concluido, será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento. En ese marco, el jefe de Estado realizará una presentación en profundidad de los alcances y objetivos de la iniciativa.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central consiste en limitar las funciones de la entidad exclusivamente a preservar el valor de la moneda y prohibir de forma tajante que emita dinero para financiar al Tesoro Nacional.