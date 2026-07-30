El Presidente trazó los ejes para reformar el Banco Central: "Se termina la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política"

"Esa estafa es más conocida como impuesto inflacionario y es lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien en los últimos 91 años", declaró Javier Milei en un discurso emitido por cadena nacional.

El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será enviado al Congreso nacional para su tratamiento.

Las siguientes son las principales definiciones del Presidente Milei sobre la iniciativa:

- "Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política".

- "La tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Repito: 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Es una cifra de 20 dígitos".

- "El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política".

- "La propia creación del Banco Central derivó en un aumento de la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que, a lo largo de una década, le robó el 50% del salario a los argentinos".

Reforma de la Carta Orgánica del BCRA – Cinco premisas

1. Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda".

2. "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario".

3. "La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. La remoción requerirá de dos tercios no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados".

4. "Se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez".

5. "Se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles".

Grillete fiscal

- "Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario y el Congreso no devuelve las cuentas al equilibrio, entrará en vigencia automática el shutdown".

- "Durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo".

- "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente".

Mercado de capitales

- "Vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir".

Mercado de seguros

- "Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador".

- "Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos".

- "Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas".

- "El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad".

- "Entre todas ellas pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia y nos permitirán hacer a la Argentina grande nuevamente".