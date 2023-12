El expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, dijo que “el presidente tiene que darse cuenta de que el pueblo no quiere esto”.

Rizzo se refirió a las medidas económicas y judiciales que anoche tomó el presidente de la Nación, Javier Milei.

-La gente salió a la calle y caceroleó. Esto no lo veíamos desde 2001. Es el caceroleo más rápido que tuvo un presidente en democracia. A la mañana vimos a las fuerzas de seguridad subiéndose a los trenes, los colectivos..., por la tarde intervino Gendarmería que no tiene jurisdicción y a la noche se amordazó al Congreso. Eso es Estado de Sitio, no se gobierna así –agregó Rizzo.

Manifestó que los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) "son para casos puntuales. Es una herramienta absolutamente excepcional y es cuando el Congreso no puede sesionar".

-Lo que hizo anoche el presidente es arrogarse facultades que no tiene.

Sobre las presentaciones que se harán en los próximos días, Rizzo indicó que “hay que hacerlo bien para que la Justicia no lo rechace. Aunque uno mira a esta Justicia con recelo gobierne quien gobierne”.

Escuchá la nota completa:

Programa: “La Mañana Nacional”

Conductoras: Silvia Tonellotto y Virginia Calzada Frache

Deportes: Marcelo Dunetz

Producción: Lucas Castillo

Página web: Maximiliano Palou

Días de emisión: de lunes a viernes de 9 a 12