El Presidente se reunió con Netanyahu y abogó por la liberación de rehenes argentinos

El jefe de Estado mantuvo este jueves un encuentro con el Primer Ministro de Israel en Nueva York.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó en sus redes sociales que en el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel se abordó “principalmente la situación de los rehenes argentinos” en Gaza.

“La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en tod

as las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación”, expresó.

Adorni dijo que asimismo, se intercambiaron “visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre ambos países, así como sobre otros aspectos de la relación bilateral, reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel”.

El encuentro forma parte de la agenda que desarrolla el jefe de Estado en Estados Unidos desde el pasado martes.

Además, el Presidente recibió el Premio de la organización B'nai B'rith.