El Presidente se reunió con la titular del FMI

El encuentro se concretó este miércoles en Nueva York y a su término la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo que fue “una excelente reunión”.

“Lo que está haciendo la Argentina es muy significativo” en materia económica, expresó la titular del organismo internacional en declaraciones a la prensa.

Georgieva expresó: "Damos la bienvenida al apoyo de Estados Unidos y el BID que fortalece el programa que tenemos con Argentina".

Sostuvo que "es muy importante tener el apoyo para Argentina en un momento en que se hacen ajustes significativos".

Además señaló que "es importante que Argentina siga bajando la inflación, que suba la actividad económica, que baje la pobreza".

Y mencionó como relevante "la disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales que fortalecen la economía argentina".

En la reunión con la titular del FMI también participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el Secretario de Política Económica del Palacio de Hacienda, José Luis Daza; el canciller Gerardo Werthein; el vocero presidencial Manuel Adorni; y el Representante de Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

El encuentro se concretó en el marco del viaje que realiza el jefe de Estado a Estados Unidos, donde este miércoles expuso ante la asamblea general de la ONU.