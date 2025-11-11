El Presidente Javier Milei recibió al Gran Rabino de Israel en la Casa Rosada

El jefe de Estado recibió al Gran Rabino de Israel, David Yossef, y al Rabino de la comunidad ACISBA y presidente de Menora, Isaac Sacca.

En el encuentro también estuvo el embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela.

El Gran Rabino de Israel se encuentra de visita en Argentina desde el pasado 6 de noviembre y permanecerá en el país hasta este miércoles.

El religioso tiene previsto mantener encuentros con comunidades judías, rabinos e instituciones de la comunidad.

La visita de Yossef fue organizada por Menora, Organización Judía Mundial para la Juventud.

El Gran Rabino Yosef es hijo del Rabino Ovadia Yosef Z”L, quien ejerció como Gran Rabino Sefardí del Estado de Israel entre 1973 y 1983 y fue uno de los principales impulsores del judaísmo contemporáneo.