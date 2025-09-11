"El Presidente Milei tiene la voluntad de entablar un diálogo con los gobernadores"

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, señaló que "si el Presidente Milei decidió crear esta cartera es porque tiene la voluntad de entablar un diálogo con los gobernadores".

Catalán aseguró que el objetivo del Gobierno "es tener una voz nítida ante las administraciones provinciales".

"El Presidente evaluó que era el momento de jerarquizar el diálogo político con los gobernadores y ese es el objetivo de mi gestión", agregó.

El ministro del Interior destacó que "la idea es tener una comunicación más fluida y franca entre el gobierno y los gobernadores" y dijo que para cumplir con ese objetivo "tenemos que conocer los verdaderos reclamos y encontrar las formas para darles respuestas".

Catalán consideró que "la presencia del ministro de Economía en la mesa de diálogo es una muestra del compromiso del gobierno nacional para poder dar respuestas concretas".

"La macroeconomía está ordenada y ahora se puede empezar a desarrollar una economía real y productiva", sostuvo el presidente de LLA en Tucumán.

"El Gobierno inicia una segunda etapa en la que el Presidente valora el diálogo político con una mirada federal", indicó por último el nuevo ministro del Interior.