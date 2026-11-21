El mandatario habló durante el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en Arenas Studios.

Milei consideró que la llegada de la compañía “ilustra el cambio que queremos traer” con la apertura de la economía".

El mandatario fue recibido por el vicepresidente de Tesla para Nuevos Mercados, Stephan Spazier, y el CEO de la filial argentina, Joaquín Lizarralde.

Durante el acto, mantuvo una videollamada con Elon Musk y, en su discurso, agradeció a la automotriz por apostar al mercado argentino. También destacó el impacto de su llegada en el empleo.

“Ganan también los que ya trabajan gracias a la empresa, asesores comerciales, técnicos, personal de logística, atención al cliente, aseguradoras, los que instalan y mantienen los cargadores, los que producen energía y mucho más”, señaló.

Milei se refirió al acuerdo que Tesla e YPF firmaron para avanzar en la instalación de supercargadores que, según explicó, “permitan viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino”.

Al mencionar las medidas para el sector automotor, el Presidente repasó la eliminación del impuesto PAIS, la derogación de los impuestos internos a los autos y la reducción de los aranceles de importación de insumos industriales y bienes de capital. En ese marco, indicó que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el precio de los vehículos 0 km bajó un 26 % en relación con el resto de los precios de la economía.

Milei destacó las inversiones de Renault, Volkswagen y Toyota para fabricar nuevos modelos en el país y subrayó que la apertura de las importaciones puede ir de la mano del crecimiento de la producción nacional. “Cuando miramos de frente al mundo y competimos, terminamos ganando”, concluyó.