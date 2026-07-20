El presidente Milei sobre la Selección: "Estamos ante un grupo extraordinario e inspirador"

El Jefe de Estado recalcó que "este grupo tiene dos líderes extraordinarios".

"Tenemos a Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, con marcas verdaderamente deslumbrantes. Y un director técnico (Lionel Scaloni) que tiene una capacidad de liderazgo verdaderamente admirable", sostuvo.

Sobre Messi, resaltó que "es un artista de juego, ha hecho cosas impensadas".

El Presidente contó cómo fueron los preparativos para el recibimiento de La Scaloneta.

"Se les dio la opción de seis posibles distintos festejos. Ellos, evidentemente, frente a la tristeza que les ha causado no haber ganado el partido final, decidieron no hacer festejos. Pero uno tenía que hacer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, que desde mi punto de vista es el más importante de la historia argentina", expresó.

Milei acotó que "en los últimos cuatro mundiales jugó tres finales, ganó un título. Entonces, creo que frente al desempeño que han tenido y a los valores que han transmitido desde la cancha, porque eso también me parece muy importante...".

Para el Presidente el talento de este plantel "está acompañado de mucho trabajo. Ese es el primer punto que uno tiene que destacar del grupo. Segundo, siempre han tenido una posición y unas actitudes siempre mesuradas".

"Hasta en momentos donde el árbitro ha tenido comportamientos no correctos para con el seleccionado argentino en algunos partidos, han reaccionado de una manera muy mesurada, prolija, y siempre se han caracterizado por pelear hasta el final", indicó.

"Este domingo el partido nos fue muy adverso, aun así, en los últimos minutos Argentina pudo haberlo empatado, a pesar de que el transcurso del partido no fue nada favorable para Argentina. Esas cosas las personas que han jugado al fútbol saben que un día uno se puede levantar bien y otro no, y eso puede tener consecuencias sobre el resultado", agregó.

Además -dijo- "Argentina arrastraba temas físicos significativos, y perdió frente a un enorme rival, también hay que decir eso".

"Los jugadores son dignos de un homenaje por las alegrías que han dado al pueblo argentino en los últimos 16 años. Estamos frente a un evento de características extraordinarias, no de algo de regularidad", dijo.

"Me parece que estamos frente a un grupo extraordinario, con dos líderes extraordinarios. Tenemos a Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos, con marcas verdaderamente deslumbrantes. Y un director técnico que tiene una capacidad de liderazgo verdaderamente admirable", sostuvo.