El presidente Milei se reunió con 70 empresarios internacionales

El presidente Javier Milei se reunió horas antes de su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos y a puertas cerradas, con empresarios internacionales del sector bancario y energético, quienes mostraron conformidad con el modelo económico argentino y prometieron fuertes inversiones en el país durante el bienio 2026-2027.

El encuentro fue organizado por el WEF y se desarrolló en el salón Jakobshorn del centro de conferencias con la presencia de más de 70 empresarios internacionales.

Entre otros, estuvieron presentes los CEO de Saudi Electricity Company, Bridgewater Associates, Grupo Volkswagen, Banco Santander, Grupo DHL, Gap Inc., Edenred, Grupo Mercuria Energy, A.P. Moeller-Maersk, GSMA y Salesforce.

El mandatario argentino estuvo acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y por el embajador argentino en Suiza, Carlos Mario Foradori.

Durante el encuentro, el presidente Javier Milei explicó los objetivos de su gobierno, resaltó su último triunfo electoral y precisó el alcance de las reformas que planea instrumentar este año, entre las que destacó la Ley de Modernización Laboral.

Además, recordó que su gobierno continúa implementando medidas como la liberalización de los flujos financieros para fomentar los depósitos en dólares y fortalecer las reservas de divisas.

El mandatario argentino enfatizó que el “déficit cero” y la reducción drástica del gasto público siguen siendo clave en su gestión y también para estabilizar la economía y tranquilizar a los inversores.

Por último, el presidente Milei ratificó su compromiso con la desregulación para lograr un crecimiento sostenido.

“Durante 25 años invertimos sin lograr dividendos, ahora comenzamos a obtenerlos”, señaló Ana Botín, presidenta del Banco Santander tras la reunión.

“Espectacular, fue espectacular”, dijo el empresario petrolero argentino Alejandro Bulgheroni, quien se mostró eufórico tras el encuentro al igual que el empresario Gregorio Werthein.