El presidente Milei respondió un mensaje del Papa y dijo que “Argentina lo espera con enorme alegría”

El jefe de Estado contestó este miércoles en su cuenta de X una publicación realizada por el Sumo Pontífice en esa red social anunciado su visita a Uruguay, Argentina y Perú, y manifestó que “será un gran honor recibirlo en nuestra tierra”.

“Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra”, escribió el jefe de Estado en respuesta al posteo del papa León XIV.

“Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”, señaló el Presidente y expresó: “¡Lo esperamos, Santo Padre!”.

El papa León XIV había escrito en su cuenta @Pontifex_es que: “El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar #Uruguay, #Argentina y #Perú”.

“Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, completó el texto el Sumo Pontífice.