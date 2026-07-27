El presidente Milei recibió a la titular del FMI, quien destacó el progreso económico de Argentina

El jefe de Estado mantuvo un encuentro en la Casa de Gobierno con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien participó después de una reunión de Gabinete ampliado y destacó la continuidad de las reformas, el fortalecimiento de la estabilidad y las inversiones como claves para impulsar el crecimiento.

Después de la reunión, Georgieva agradeció en su cuenta de X al Presidente por “una discusión productiva sobre el progreso de Argentina y el camino por delante”.

“Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino”, manifestó la titular del FMI.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Economía, Luis Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Además estuvieron la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el secretario de Política Económica, José Daza; el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por la Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

También participaron el jefe de Misión del FMI, Cheng Wong; el jefe de Gabinete de la directora gerente, Wolfgang Andreas Bauer Stampli; el representante residente en la Argentina, Max Alberto Alier Montenegro; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Andrew Chalk y Luis Manuel Cubeddu Merchan.