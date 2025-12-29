El presidente Javier Milei ratificó la soberanía argentina sobre Malvinas

El presidente Javier Milei ratificó este lunes la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y afirmó que en 2026 viajará al Reino Unido.

"Nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre las Malvinas", aseguró el jefe de Estado en una entrevista que realizó con el medio británico The Telegraph.

El primer mandatario sostuvo que la soberanía sobre Malvinas “no es negociable”.

En ese contexto, señaló que ese territorio debería "ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen".

Además consideró que "relaciones pobres" las que mantienen ambos países por la causa Malvinas y afirmó que eso "genera el riesgo de disminuir las transacciones culturales y económicas".

En otra parte de la entrevista, dijo que entre abril y mayo de 2026 viajará a Londres y confirmó negociaciones para levantar la restricción que tiene el país para la compra de armas por el conflicto de 1982.

Por otra parte, destacó los resultados económicos de su gestión, que definió como “la mejor de la historia”.