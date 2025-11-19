El presidente Javier Milei prometió "una mejora paulatina en el bolsillo de la gente"

El jefe de Estado aseguró que Argentina crecerá en los próximos dos años “lo más posible” y declaró que en este tramo se necesitará "más que nunca de la participación de grandes empresarios para sacar al país adelante".

Al cumplirse dos años del balotaje en el que ganó la Presidencia, Milei ponderó también que su nivel de popularidad sigue intacto.

"Tenemos -dijo- el mismo nivel de popularidad que al empezar el gobierno pero con el triple poder legislativo, aún después de haber hecho el trabajo sucio de ordenar las cuentas públicas en estos dos años”.

Milei sostuvo que todo ello sucede después de la confianza depositada por los argentinos en las elecciones del 26 de octubre.

Y luego -dijo- de "100 años de errores económicos".

El Presidente prometió "una mejora paulatina en el bolsillo de la gente" y ratificó que los argentinos "van a estar cada día un poco mejor".

Explicó que si el país hace las cosas bien "el mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas en los próximos años".

Milei comenzó su discurso recordando que se cumplían este miércoles dos años de aquel balotaje en el que, sostuvo, "los argentinos eligieron al primer presidente liberal de la historia del mundo".

Rememoró que era una situación "bastante rara" y que "algo así no ocurría en condiciones normales" ya que la situación que estaban dejando los políticos "era desastrosa".