El presidente Milei inauguró una muestra sobre Belgrano, en la Noche de los Museos

El jefe del Estado encabezó este sábado la inauguración de la muestra “¡Belgrano, la revolución de las ideas!” en el Museo de la Casa Rosada, en el marco de La Noche de los Museos, donde destacó el aporte de Manuel Belgrano al pensamiento económico del Río de la Plata y su defensa de la libertad de comercio.

Al repasar la formación de quien definió como “el primer economista moderno del Río de la Plata”, el mandatario recordó que Belgrano había viajado a España para estudiar Derecho y que, en una carta a su madre fechada en Madrid en 1790, ya le manifestaba su interés por dedicarse a la economía política. También señaló que la Revolución Francesa marcó su formación y recordó que, según escribió el propio Belgrano en su autobiografía, “las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él”.

El jefe de Estado se detuvo en la memoria que Belgrano redactó en 1796 como secretario del Consulado de Buenos Aires, una de las piezas centrales de la muestra, cuyo título condensaba, según explicó, un programa para “fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio”. El documento, que se conserva en el Archivo General de la Nación, refleja la convicción de Belgrano de que la riqueza se generaba a partir “del trabajo, de la producción y del intercambio”.

El Presidente recordó que Belgrano llevó esas ideas a la prensa como editor del Correo de Comercio, desde donde buscó llegar a los labradores y a quienes trabajaban y producían. Al repasar sus críticas a los precios máximos, explicó que el prócer veía en la competencia “el único juez capaz de equilibrar precios según la necesidad, la abundancia y la escasez” y advertía que obligar al productor a vender a un precio fijado por la autoridad desalentaba el cultivo y terminaba por afectar a la industria y al comercio.

Milei vinculó esa defensa de la libertad de comercio con la política de apertura económica del Gobierno y, al plantear como objetivo que la Argentina comercie con el 90 % de los países del mundo para 2031, ratificó que buscará un segundo mandato al afirmar que “sí, estoy yendo por la reelección”.

Finalmente, el Presidente retomó el vínculo entre las ideas que Belgrano había desarrollado durante casi dos décadas y su actuación a partir de Mayo. Recordó que el 26 de febrero de 1812 le pidió al gobierno que abandonara la bandera del Imperio español y que, al día siguiente, enarboló la nueva enseña en Rosario, un gesto en el que vio expresada la causa de “un pueblo que tenía derecho a gobernarse a sí mismo y a construir su prosperidad sobre la base del trabajo libre y del intercambio voluntario”.