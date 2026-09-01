El presidente Milei hablará sobre Malvinas en cadena nacional este jueves

El presidente Javier Milei hablará este jueves por cadena nacional sobre la cuestión Malvinas, luego de que su par de los Estados Unidos, Donald Trump, dijera ayer que revisaría la postura tradicional de neutralidad de su país sobre la soberanía de las islas argentinas en el archipiélago del Atlántico Sur.

El propio Milei habló esta mañana del avance diplomático en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas, según detallaron desde el Gobierno, al encabezar una reunión de Gabinete en Casa Rosada.

En ese encuentro, el canciller Pablo Quirno hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sobre el tema.

En la reunión se determinó que la cadena nacional de Milei será el jueves por la noche, en la cual brindará "mayores detalles a la población ", añadieron las fuentes.

El tema surgió luego de que Donald Trump hablara con periodistas acreditados de la Casa Blanca el lunes pasado. Al ser consultado sobre la histórica postura de neutralidad de los Estados Unidos en la cuestión Malvinas, destacó “siempre reviso todas las posiciones, esa es apenas una entre muchas”.

Es la primera vez que Trump se pronuncia sobre la revisión de la posición norteamericana sobre las Islas Malvinas, en el marco de la histórica disputa entre la Argentina y Reino Unido.

Tras esas declaraciones, el asesor presidencial Santiago Caputo expresó a través de su cuenta de la red social X que “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro", y remarcó que "es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas".

"Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico. Malvinas es una causa sagrada para los argentinos”, completó.