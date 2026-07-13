El presidente Milei expuso ante legisladores oficialistas el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central

El jefe de Estado recibió a los diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa de Gobierno para avanzar en los lineamientos del proyecto previo a su envío al Congreso de la Nación y coordinar la estrategia legislativa del oficialismo.

El mandatario se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, "lleva 91 años de estafa a los argentinos".

Señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.

Milei explicó que los principales puntos del proyecto son:

· Establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objeto y mandato.

· Prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional.

· Prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.

· Fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio.

· Restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.

· Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

En la reunión estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

El jefe de Estado había analizado la semana pasada los lineamientos del proyecto en la Quinta de Olivos con los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el titular del BCRA, Santiago Bausili.

En esa oportunidad, publicó una foto junto a los funcionarios y escribió en su cuenta de X: “Bases para la nueva era dorada. Empezando a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros”.