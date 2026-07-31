El presidente Milei encabezó la presentación de un proyecto de Pampa Energía aprobado por el RIGI

El jefe de Estado presidió la reunión que se hizo en el Salón de Ciencia Argentina de la Casa de Gobierno, donde se presentó la iniciativa de inversión de Pampa Energía para la construcción de una nueva planta de producción de urea, aprobado por el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Milei estuvo acompañado por el presidente de la compañía, Marcelo Mindlin, y funcionarios nacionales.

El proyecto contempla la construcción de la mayor planta de urea de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, se informó oficialmente.

Con una inversión de 2.700 millones de dólares, producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

Durante su construcción generará más de 3.500 puestos de trabajo directos e indirectos y, una vez en funcionamiento, empleará a alrededor de 300 personas.

En la reunión estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González.

Además participaron la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti; el CEO de Pampa Energía, Gustavo Mariani; y el director ejecutivo de Pampa Energía, Nicolás Mindlin.