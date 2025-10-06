El presidente Milei dijo que la renuncia de Espert a su candidatura fue "un gesto noble"

El mandatario dijo que las denuncias contra el actual diputado de La Libertad Avanza "son una campaña del kirchnerismo" y remarcó que la actitud de José Luis Espert "demostró que antepuso los intereses de la Nación y del modelo de la libertad a la cuestión personal".

"Espert es un luchador y se baja de la candidatura porque tiene una responsabilidad histórica porque la causa de la libertad es más grande que nosotros", subrayó el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva.

El presidente consideró que “es muy difícil para una persona honesta pararse frente a las cámaras de televisión y enfrentar esas acusaciones aberrantes porque no está acostumbrada a ese barro”.

Por otra parte, sostuvo que “lo que hicieron con Espert es sólo para parar a Milei, porque el kirchnerismo no tiene una propuesta que construya y sólo se dedica a destruir”.

“Los argentinos van a entender que el kirchnerismo es el pasado, que encontró un país desarrollado y lo convirtió en un país camino a ser de extrema pobreza”, remarcó.

Con este anuncio, quien aparece tercero en la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es el legislador del PRO, Diego Santilli, quien encabezará ahora la nómina.

El diputado del PRO asumirá ese lugar porque la Justicia Electoral dispone que la lista tiene que ser encabezada por un hombre.

En X, Santilli expresó: "No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país.