El presidente Milei dijo que Cúneo Libarona seguirá al frente del Ministerio de Justicia y negó la eliminación del monotributo

El mandatario afirmó que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, continuará en su cargo y adjudicó las versiones sobre su renuncia, que circularon en los días previos a las elecciones nacionales de octubre, a “operaciones” de medios de comunicación.

El jefe de Estado también negó que se vaya a eliminar el monotributo y también un supuesto “pacto” con el kirchnerismo.

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente Javier Milei afirmó que Cúneo Libarona “nunca” le hizo saber sobre su intención de renunciar al cargo.

Adjudicó esas versiones a medios de comunicación al señalar que “los medios dicen quién renuncia, quiénes son los candidatos, todo. Es una vergüenza”.

También sostuvo que es “absolutamente mentira” que se vaya a eliminar el monotributo, que tenga un “pacto” con el kirchnerismo y que esté impulsando una reforma de la Constitución.

“Todas operaciones, las tres”, aseguró.

Además afirmó que la reforma “previsional todavía no está en la agenda, eso es otra mentira de los medios”.

Por otra parte, consideró que el acuerdo comercial con Estados Unidos es “histórico”, a la vez que remarcó que los que más tienen para ganar en ese convenio son los argentinos.

Sobre las críticas al acuerdo, explicó que “Argentina se va a beneficiar muchísimo”.

“Yo creo que algunos por ignorancia, otros por mala praxis no intencionada y otros por mala intención, están haciendo esas críticas”, expresó y manifestó: “A mí los argentinos me pusieron en este lugar para que resuelva los problemas, no para que me esté peleando con los tirapiedras”.

“El resto requiere mucha energía y no puedo estar desperdiciando energías en mentiras, en operaciones u opiniones basadas en conocimientos muy precarios”, dijo.

Respecto de cuándo se firmará el acuerdo comercial con Estado Unidos, explicó que ese país “tiene distintas cuestiones que evalúa comercialmente en la administración Trump”.

“Entonces, depende fundamentalmente de cuando ellos terminen de confeccionar las partes de este acuerdo para que nosotros estemos en condiciones”, sostuvo y afirmó que Argentina está lista.

“El tema es que nuestra complejidad productiva no es la de Estados Unidos y nuestra complejidad comercial no es la de Estados Unidos y esto Estados Unidos no lo resuelve en un problema de equilibrio parcial sino que lo resuelven dentro de una estrategia global donde la geopolítica es muy importante”, explicó.

“Entonces, este tipo de cosas es un conjunto de pasos. La verdad es que estos tiempos están en la cancha de Estados Unidos”, destacó.

En otra parte de la entrevista se refirió a los resultados de las elecciones nacionales de octubre, al afirmar que le sorprendió el apoyo que recibió en todo el país, sobre todo el resultado de la provincia de Buenos Aires.

Destacó el trabajo realizado en la campaña por Diego Santilli al frente de la lista de candidatos a diputados en ese distrito y afirmó que fue “verdaderamente extraordinario, su humildad y su capacidad de trabajo y la forma de asimilar el mensaje”.

“Hizo una campaña brillante. La verdad que era muy difícil creer que se podía remendar semejante diferencia. Y la realidad es que la única persona que vio que esto era factible, que se podía ganar en la provincia de Buenos Aires y que íbamos a pintar el mapa de violeta, la verdad es que la única persona que lo vio con claridad fue mi hermana”, expresó.

“Todos quedamos sorprendidos con los resultados”, remarcó.

Ante una consulta sobre si piensa en la reelección, declaró: “No, no pienso en la reelección. Pienso en hacer mi trabajo y después si mi trabajo lo hice bien y las personas, los argentinos les gustan las propuestas para adelante, acompañarán y sino elegirán a otra persona”.

“Yo tengo un contrato por cuatro años, a pesar de que a muchos no les guste. En especial el status quo”, remarcó.