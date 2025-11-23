El presidente Milei designó a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad y a Carlos Presti como ministro de Defensa

Ambos reemplazarán a Patricia Bullrich y a Luis Petri, que asumirán sus bancas el 10 de diciembre en el Congreso.

El anuncio fue efectuado este sábado a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente.

En el texto, Milei agradece a Bullrich y a Petri por sus servicios y afirma que ambos "iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente".

También destaca que Monteoliva, la actual mano derecha de Bullrich, "ha sido una pieza fundamental de la "Doctrina Bullrich", que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la Argentina".

Por su parte, sobre Presti, que se desempeña actualmente como jefe del Estado Mayor General del Ejército, destaca que "por primera vez desde el regreso a la democracia una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas".

"Se inaugura de este modo una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados", agrega el comunicado oficial.

Añade además que ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron" y que la "impronta" de los ex ministros "se mantendrá por el resto de esta gestión".

"La Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas requiere de unas fuerzas de seguridad y unas Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas.