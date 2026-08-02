El presidente Milei defendió su gestión: “Me gustaría ser recordado como aquel que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”

En una extensa entrevista concedida al diario Río Negro, el presidente de la Nación, Javier Milei, repasó los ejes centrales de su programa económico, ratificó el rumbo de ajuste fiscal y desregulación, y anticipó cuáles serán las iniciativas clave que buscará discutir en el Congreso en el corto plazo. Con la mirada puesta en sostener el superávit y consolidar la baja de la inflación, el mandatario insistió en que el crecimiento sostenido solo será posible liberando las fuerzas del mercado.

Entre las prioridades normativas de los próximos meses, el jefe de Estado ubicó en el centro de la escena la reforma profunda de la Carta Orgánica del Banco Central. Según explicó, el objetivo central es establecer por ley la prohibición expresa de financiar al Tesoro y proteger a sus autoridades de remociones discrecionales. “No alcanza con haber saneado el balance si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita y sumir a los argentinos nuevamente en un infierno inflacionario”, aseveró el Presidente. Del mismo modo enfatizó que es “necesario blindar a los presidentes del Banco Central de ser removidos del poder de turno”. “Desterrar la inflación es la única forma de proteger el esfuerzo de los argentinos”, remarcó.

Al evaluar el desempeño general de la economía, Milei aseguró que los indicadores están evolucionando “incluso mejor de lo proyectado” originalmente en algunos indicadores. Si bien reconoció que el punto de partida fue sumamente complejo,manifestó que por primera vez en 15 años habrán tres años seguidos de crecimiento. No obstante, admitió que el impacto aún no es homogéneo en toda la sociedad: “Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora; arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo y no le vamos a mentir a la gente con atajos”.

En cuanto al vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente destacó la reciente visita de la directora ejecutiva Kristalina Georgieva y contrapuso la posición actual de la Argentina con la de gestiones anteriores. Destacó que, por primera vez en la historia reciente, los equipos del organismo multilateral no acuden al país para exigir condicionamientos o reprochar incumplimientos, sino para respaldar un programa que sobrecumple las metas fijadas. “Ese respaldo es importante porque el programa con el Fondo nos permitió recapitalizar el Banco Central y esa recapitalización fue necesaria para estabilizar la economía, lo que es indispensable para poder crecer”, señaló Milei.

Al abordar la situación del empleo y la informalidad, el mandatario ponderó las herramientas introducidas a través de la Ley de Modernización Laboral aprobada a comienzos de año. Resaltó esquemas como el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral —que otorga rebajas de hasta el 85% en contribuciones patronales para quién incorpore un trabajador nuevo— y la sustitución de las indemnizaciones tradicionales por el Fondo de Asistencia Laboral. Aunque aclaró que toda reforma estructural requiere tiempo “para que se vean sus frutos en la creación de empleo formal”.

“Gracias a las reformas que llevamos adelante, comenzó a mejorar la productividad de nuestra economía, y además, liberamos el potencial de sectores exportadores de alta productividad como energía y minería que lograrán ponerle punto final a esta tragedia que implica que todo el país dependa del agro”, destacó.

En ese sentido, Milei considera que hay otros sectores de la economía que también empezarán a crecer con vigor. “En la medida en que la economía y el superávit crezcan, podremos seguir bajando impuestos para seguir volviendo más competitiva al resto de la economía”.

Gran parte de las expectativas de inversión privada, según el jefe de Estado, están apalancadas en las figuras del RIGI y del denominado "Súper RIGI". Celebró que entre iniciativas aprobadas y en etapa de evaluación ya se proyectan montos superiores a los 150.000 millones de dólares en sectores estratégicos como minería, hidrocarburos y energía nuclear. En ese marco, recordó que hay “gobernadores que se opusieron al RIGI” pero que “terminaron adhiriéndose al mismo para atraer inversiones en sus provincias”. “Todas estas inversiones generarán miles de puestos de trabajo y expandirán nuestra economía, haciendo que crezca el poder adquisitivo de todos. Luego estas inversiones seguirán generando exportaciones y ganancias que tranquilamente podrán ser reinvertidas en nuestra economía, potenciando dicho proceso”, manifestó el mandatario.

En el ámbito político, considera necesaria la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y recordó que “incluso antes de ser presidente” estaba en contra de las mismas. “No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos que deberían resolver puertas adentro, y como si esto fuera poco le cuestan al pagador de impuestos 250 millones de dólares al año. Nuestra vocación es eliminarlas y esperamos que el Congreso acompañe”.

A modo de balance sobre el rumbo que pretende imprimirle a lo que resta de su mandato, Milei sintetizó su visión: “Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente”, concluyó el Presidente, ratificando que la baja de impuestos y la desregulación seguirán siendo sus pilares de gestión para “acelerar lo más posible el crecimiento”