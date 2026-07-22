El presidente Milei defendió a los argentinos ante las críticas tras el Mundial

"Ahora el mundo va a ver adonde puede llegar un país lleno de argentinos", fue una de las frases que publicó el mandatario en su cuenta de Instagram junto a un mapa de la Argentina pintado con los colores de nuestra bandera.

En otro posteo, Javier Milei se hizo eco del comentario de otra cuenta, con la siguiente leyenda: "El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento pero alguien lo tenía que decir".

El Presidente también se expresó en su cuenta de X, donde escribió una frase del escritor francés Victor Hugo en la que se pregunta: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida".

El mandatario salió de este modo al cruce de declaraciones de artistas y actores extranjeros que se manifestaron en contra de nuestro país por razones al menos confusas.

En otras publicaciones, el jefe de Estado elogió al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, no sólo por sus cualidades futbolísticas sino por su calidad humana.

También tuvo palabras elogiosas para todo el plantel de la Selección nacional, a quienes felicitó apenas terminó el partido contra España.

Incluso se puso a disposición del equipo para que decidan de qué modo querían ser recibidos a su llegada al país.

Dieciséis de los 26 jugadores arribaron a Buenos Aires y fueron homenajeados por una multitud en el predio de la AFA.