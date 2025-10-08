El presidente Milei declaró que "es clave reafirmar en las urnas" el actual rumbo de Argentina

El presidente Javier Milei encabezó este martes una caminata en el centro de la ciudad de Mar del Plata, donde pidió que en las elecciones del próximo 26 de octubre voten a los candidatos de La Libertad Avanza.

“Vengo a pedirles el apoyo para mi candidato Diego Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja”, afirmó y dijo: “Tenemos que entender que estamos en un momento bisagra de la historia argentina”.

A bordo de una camioneta y con un megáfono, el Presidente sostuvo: “Tenemos que entender si volvemos al pasado, a la inflación, al modelo de la pobreza del que no le alcanzaba a los trabajadores para llegar a fin de mes, o a este modelo que bajó la inflación que vamos a eliminar el año que viene”.

“Conocemos lo duro de la situación, tenemos claro que hay que seguir esforzándose, por eso les pido que no aflojen, por eso es determinante lo que ocurra este 26 de octubre”, manifestó.

El Presidente estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, Santilli, Reichardt, Parejas y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Milei destacó el momento histórico que atraviesa la Argentina y llamó a los ciudadanos a reafirmar el rumbo del cambio: “Vengo a pedirles el apoyo para mis candidatos, Diego Santilli, Karen Reichardt y Sebastián Pareja. Tenemos que entender que estamos en un momento bisagra de la historia argentina”.

El Presidente recordó los logros alcanzados durante su gestión y enfatizó la necesidad de consolidar el proceso de transformación iniciado en 2023: “Si volvemos al pasado, volvemos a la inflación, al modelo de la pobreza, de los indigentes, al modelo en el que los trabajadores formales no llegaban a fin de mes".

"Hoy tenemos un modelo que logró bajar la inflación del 300% al 30%, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que permitió que 6 millones de argentinos que no tenían comida hoy puedan comer. No desconocemos lo duro de la situación, pero tenemos claro que hay que seguir apoyándonos. Estamos a mitad de camino y tenemos que terminar de cruzar el río”, reafirmó.

El jefe de Estado añadió que “es determinante lo que ocurra este 26 de octubre".

"Es clave que reafirmemos en las urnas este rumbo. O volvemos al pasado, a la pobreza y a la inflación, o seguimos en este modelo que en menos de 10 años nos va a poner mejor que España, en 20 mejor que Alemania, en 30 que Estados Unidos, y en 40 años vamos a ser la máxima potencia mundial”.

En el final de su discurso, el Presidente pidió que lo acompañen con el voto el 26 de octubre y exclamó: "La libertad no avanza, la Argentina retrocede. Votemos mirando al futuro, abracemos la esperanza de ser grandes. ¡Viva la libertad, carajo!. No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena”.