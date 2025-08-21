El presidente Milei cuestionó el rechazo al veto en la Ley de Emergencia de Discapacidad

El presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra el kirchnerismo, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“El Congreso está secuestrado por el kirchnerismo”, sostuvo el mandatario durante su discurso de cierre en el Consejo de las Américas.

Milei calificó la sesión como “un espectáculo macabro” y acusó a los legisladores de Unión por la Patria de tener “una sola agenda, la de quebrar al Estado”.

“Quieren destruir al país, romper la economía, porque saben que la suya siempre va a estar. Siempre vivieron de la política, se aumentaron los sueldos a gusto”

Durante su exposición ante empresarios, el jefe de Estado defendió los avances de su gestión y aseguró que en el primer año de gobierno se aprobaron “8.000 reformas estructurales en el plan más exitoso de la Argentina”.

Además, reivindicó su política económica y destacó la baja de la inflación. “Cuando decían que no se podía bajar porque era multicausal, les demostramos que es un fenómeno monetario. Hoy tenemos niveles del 1,5% mensual, en torno al 20% anual”, señaló.

Milei agregó que su administración ejecutó “el ajuste fiscal más grande de la humanidad”, saneó “el balance del Banco Central” y levantó “el cepo” en un año electoral. “

Lo que prima primero es la solución moral sobre la utilitaria”, remarcó el Presidente, y advirtió: “Quieren devolvernos directo al pasado. Nosotros hemos demostrado que hacer las cosas de otra manera es posible”.