El presidente Milei criticó a un economista kirchnerista que propuso un impuesto a las extracciones en efectivo

El presidente Javier Milei, en su cuenta de X, calificó como "chorro" al ex viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, Emanuel Álvarez Agis, quien propuso reemplazar el impuesto al cheque por otro aplicado a las extracciones en efectivo.

"Kirchnerista=chorro", escribió el mandatario argentino, quien en una serie de tuits remarcó que la medida propuesta por Álvarez Agis "es un disparate total".

"El que fue viceministro de economía de Axel Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo", remarcó Milei en su cuenta de X.

"Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en como recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero", enfatizó el presidente.

"La propuesta de Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%?. O más simple, que una de cada diez veces que vas a retirar dinero (asumiendo todas de igual monto) un chorro te afane", agregó.

"Eso es el kirchnerismo: un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos. El problema es que además son un ladrón estacionario. CIAO!", remató Milei.

El actual presidente del bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, también criticó al economista kirchnerista y advirtió que dirigentes de la oposición impulsan un impuesto a la extracción de efectivo y cuestionó la supuesta vocación recaudatoria de esa medida.

"Creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, de manera que sea el consumidor el que exija al comercio blanquearse", había propuesto Álvarez Agis, quien explicó que el nuevo tributo se implementaría de la siguiente manera: "Voy al cajero, saco $1.000 y recibo $900".

El impuesto al cheque, creado en 2001 como un tributo "transitorio" por el exministro de Economía, Domingo Cavallo, aparece entre los tributos que podrían modificarse en la Reforma Tributaria que elabora el Gobierno.