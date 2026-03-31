El presidente Milei celebró la baja de la pobreza, que cayó al 28,2% en el segundo semestre de 2025

El INDEC dio a conocer este martes el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza, que alcanzó el 21% durante el segundo semestre del 2025.

El presidente Javier Milei celebró el nuevo índice favorable al declarar: “La pobreza sigue bajando. Dato no relato”, en un posteo en sus redes sociales.

Asimismo, el organismo estadístico informó que en ellos reside el 28,2% de la población y afectó a 8,5 millones de personas.

Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares está por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 6,3% de la población (1,9 millones de personas).

De esta forma, la pobreza perforó los niveles de los primeros seis meses del año pasado, cuando se ubicó en 31,6%; en tanto, la indigencia hasta junio pasado había alcanzado el 6,9%.

“Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.145 mil hogares, que incluyen a 8.474 mil personas”, detalló el INDEC.

“En ese marco, 494 mil hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 1.884 mil personas indigentes”, agregó.

Al compararse con lo observado en el primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales, respectivamente.

En el caso de la indigencia, por su parte, no se observaron variaciones estadísticamente significativas.